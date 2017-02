Roma, 8 feb. (askanews) - Salvatore Romeo, l'ex capo della segreteria politica del sindaco di Roma, è negli uffici del sostituto procuratore Francesco Dall'Olio per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio. Romeo èaccusato di abuso d'ufficio. All'atto istruttorio è presente anche il capo della squadra mobile della Capitale, Luigi Silipo. Gli accertamenti sono coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Romeo prima di far ingresso nella stanza del pm, avvicinato da alcuni cronisti, non ha rilasciato dichiarazioni.