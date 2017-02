Campidoglio, Roma sceglie Roma: vera gogna è per cittadini

Capitale in totale abbandono

Roma, 6 feb. (askanews) - "La vera gogna mediatica a cui i romani stanno assistendo in queste ore non sono le vicende giudiziarie della Raggi ma il degrado e l'abbandono totale di una Capitale, sempre più sporca, inefficiente, con servizi scadenti". A dirlo è Raimondo Grassi, presidente del movimento Roma Sceglie Roma. "Nell'intervista rilasciata oggi al Corsera la Raggi si lamenta di essere maltrattata dalla stampa ma noi ci chiediamo: i romani non sono maltrattati da questa Amministrazione inconcludente?".

"Siamo di fronte ad una situazione ai limiti dell'insostenibile - continua Grassi - con una Sindaca in perenne difficoltà con la Magistratura, a cui deve spiegare le uniche cose a cui ha lavorato in questi primi mesi di mandato: nomine, promozioni, polizze assicurative, ma il vero dramma è quello che vivono ogni giorno i romani, abbandonati all'incuria, con una Giunta che delibera solo assunzioni di staff e nessuna vera opera di rilancio per la Capitale".