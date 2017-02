Roma, 12 feb. (askanews) - C'è tempo fino al 14 aprile per concorrere all'Urban Innovative Actions (UIA), in palio ci sono 50 milioni di euro per le 10 città in Europa che presenteranno i migliori progetti di sviluppo urbano innovativo. Roma ha accettato la sfida ed è innovativa fin dall'inizio, chiedendo ai suoi cittadini di partecipare alla scelta della tematica sulla quale realizzare il proprio progetto. Tre le aree previste dal bando: Integrazione dei migranti e dei rifugiati; Economia circolare; Mobilità urbana sostenibile. Tre sfide che prevedono il coinvolgimento della comunità di cittadini.

Roma Capitale chiede a tutti i cittadini di contribuire a individuare il tema per il quale concorrere: dovranno soltanto iscriversi al sito web del Comune di Roma Capitale e votare online nei prossimi giorni.

La Giunta è già al lavoro ed impegnata su questi temi. In prima linea ci sono le Assessore Laura Baldassare, Flavia Marzano, Linda Meleo e Pinuccia Montanari. Sul sito internet del Comune, a breve, saranno presentate le aree tematiche e illustrate le modalità di voto online.