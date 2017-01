Roma, 25 gen. (askanews) - "Il pericolo di recidiva deve ritenersi attuale" alla luce della "sua ferma determinazione a conservare il ruolo di potere" e "il fatto che nonostante la campagna di stampa registrata in suo sfavore non sia stato affatto esautorato bensì nominato al vertice del Dipartimento Organizzazine e Risorse Umane, ruolo che tra l'altro gli assegna un rilevante potere all'interno della 'macchina' amministrativa e segnatamente sul personale". I giudici del tribunale del riesame scrivono così nelle motivazioni del provvedimento con il quale nei giorni scorsi hanno confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex capo del personale del Comune. Il collegio inoltre afferma che "dalla personalità dell'indagato quale si desume dalla stessa condotta tenuta nella vicenda, avendo il Marra mostrato sicura intraprendenza, determinazione (nel coltivare per anni il rapporto illecito con l'immobiliarista), spregiudicatezza (nel piegare il proprio ufficio ad interessi di rilevante livello economico), oltre che una certa dose di scaltrezza (nel ricorrere alla formula del 'prestito' per dare all'operazione apparente liceità, senza in realtà pattuire la restituzione della somma)".