Roma, 25 gen. (askanews) - "I motivi per cui (Raffaele) Marra ha chiesto e (Sergio) Scarpellini ha erogato l'importante somma risiedono nel mercimonio della funzione che il dirigente pubblico ha accettato di fare in cambio di denaro". Lo sottolineano i giudici del riesame di Roma nelle motivazioni dell'ordinanza con cui hanno respinto il ricorso dei legali di Marra contro il regime di custodia cautelare in carcere. E più avanti il collegio scrive che le consistenti regalie fatte da Scarpellini in favore di Marra "trovano ragionevole spiegazione in una logica corruttiva stante le funzioni pubbliche svolte all'epoca da Marra in settori connessi agli interessi di Scarpellini".

E quindi "non è minimamente verosimile che lo Scarpellini possa essersi risolto a prestare 367mila euro non ad un vecchio amico o ad un soggetto di sperimentata fiducia ma ad un soggetto come Marra, conosciuto da qualche anno ma mai frequentato, con cui manteneva un rapporto superficiale ed occasionale, e lo abbia fatto senza pattuire interessi, senza acquisire la benchè minima garanzia ma semplicemente sulla parola". Perciò "non può esser messo in serio dubbio che sia stato il Marra a chiedere ed ottenere 'il prestito' dallo Scarpellini ed a godere della elargizione essendo quella di Prati Fiscali una casa intestata alla moglie ma chiaramente di famiglia".

Ed a questo punto "può affermarsi che quando nel 2013 Marra si è nuovamente rivolto a Scarpellini per avere sostegno economico non lo ha fatto certo per contrarre un normale mutuo fondiario ma piuttosto per ottenere una sorta di regalia o comunque una elargizione senza pattuizione di rimborso".