Campidoglio, Riaperti termini per Buono Casa fino al 20 marzo

Roma, 3 feb. (askanews) - Il Campidoglio va avanti sul percorso di chiusura dei Centri di assistenza alloggiativa temporanea (Caat). La Giunta Capitolina ha approvato oggi una delibera che stabilisce il nuovo piano operativo di chiusura dei cosiddetti residence prevedendo per il 2017, come obiettivo minimo, la dismissione di 250 alloggi che produrrà un risparmio per le casse capitoline stimato in oltre 3 milioni di euro l'anno.

A tal fine, informa una nota del Campidoglio, vengono riaperti i termini per la presentazione delle richieste per il "Buono Casa", erogato dal Campidoglio a favore degli aventi diritto che stipulino contratti di locazione per immobili privati. I nuclei familiari attualmente residenti nei Caat, che non abbiano già provveduto in passato, potranno avanzare le richieste entro il 20 marzo 2017 purché prima dello stesso termine abbiano anche proposto domanda per l'assegnazione di alloggio Erp. Successivamente si provvederà all'assegnazione degli alloggi Erp nei confronti di coloro che risultano utilmente collocati nelle graduatorie e alla concessione del "Buono Casa" per chi possiede i relativi requisiti. Tutti gli altri perderanno il diritto all'assistenza alloggiativa e la stessa decadenza è prevista anche nei confronti di tutti i nuclei familiari che risultino occupanti illegittimi di alloggio Erp o non abbiano presentato domanda per la sua assegnazione entro il nuovo termine fissato.

Per facilitare il reperimento di abitazioni private, entro lo stesso 20 marzo verrà istituito un Elenco pubblico degli operatori del settore immobiliare.