Campidoglio, Raggi: basta gossip. Io penso a migliorare città

Roma, 3 feb. (askanews) - "Del fatto che Roma abbia approvato il bilancio preventivo in tempi record il 31 gennaio, prima delle altre grandi città, non ho visto che qualche trafiletto. Basta gossip. Sono sindaco di una Capitale che deve rinascere". E' quanto scrive il sindaco di Roma, Virginia Raggi in un post pubblicato sul suo profilo facebook. "Sono diventata Sindaco perchè i romani hanno creduto nel programma del MoVimento 5 Stelle", aggiunge annunciando poi che "la prossima settimana inizierà il piano buche che sarà solo il primo di una lunga serie di interventi per sistemare Roma".