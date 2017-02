Per le utenze non domestiche nei Municipi I e XI

Roma, 27 feb. (askanews) - Al via il piano pilota per la raccolta differenziata presso le utenze non domestiche in alcune aree dei Municipi I (attività comprese tra Corso Vittorio Emanuele II, via dell'Ara Coeli e Lungotevere) e XI (zona Marconi). "La consegna dei materiali informativi e di raccolta inizierà il 13 marzo e sarà incentrata su un rapporto di interlocuzione diretta e costante con le utenze", spiega il Campidoglio, aggiungendo che "il ritiro partirà il 27 marzo e sarà effettuato evitando ogni genere di esposizione dei materiali su strada, così da salvaguardare il decoro".

"L'obiettivo del piano - sottolinea la nota del Comune di Roma - risiede in un radicale salto di qualità nella raccolta delle 5 frazioni tramite una forte personalizzazione che punterà su orari studiati ad hoc per ognuna delle sei categorie di utenze, individuate in base agli orari di esercizio e alla tipologia di attività svolta".

Le procedure sono state illustrate nel dettaglio oggi in Campidoglio alla presenza dell'assessora alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari, del presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco, dell'Amministratore unico e Dg di Ama Antonella Giglio e Stefano Bina, dei presidenti dei municipi coinvolti Sabrina Alfonsi e Mario Torelli, dell'assessore all'Ambiente del Municipio XI Giacomo Giujusa e di alcune associazioni di artigiani e commercianti.