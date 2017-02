Roma, 2 feb. (askanews) - Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Francesco Dall'Olio hanno lasciato il tribunale di piazzale Clodio in vista dell'interrogatorio della sindaca capitolina, Virginia Raggi. Massimo riserbo in Procura su dove si terrà l'atto istruttorio. Il difensore della prima cittadina non ha voluto rilasciare dichiarazioni.