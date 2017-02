Roma, 28 feb. (askanews) - Chiesto il giudizio immediato per l'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi, Raffaele Marra e l'imprenditore Sergio Scarpellini. La Procura di Roma contesta il reato di corruzione. In questo modo la vicenda potrebbe approdare in tempi relativamente brevi in un'aula di tribunale. Secondo la norma il giudizio immediato salta la fase dell'udienza preliminare.

Nell'interrogatorio di garanzia Marra, detenuto in carcere dal 16 dicembre scorso, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, riservandosi di parlare solo alla fine delle indagini, una volta presa visione di tutti gli atti raccolti a suo carico. Per Scarpellini (che dopo pochi giorni trascorsi a Regina Coeli ha ottenuto gli arresti domiciliari) il gip nei giorni scorsi ha confermato il regime di custodia cautelare.

L'anziano manager ai pubblici ministeri ha spiegato di aver erogato negli anni "utilita'" a una serie di altri soggetti, tra dirigenti e funzionari del Campidoglio ed esponenti della politica locale, per avere in cambio aiuti e agevolazioni nell'assegnazione di appalti alle sue imprese.(Segue)