Roma, 22 feb. (askanews) - In merito all'interrogatorio reso dal sindaco Virginia Raggi "non si è verificata nessuna violazione del segreto investigativo ma, come documentato, la diffusione di notizie, in parte anche inesatte o prospettate in via ipotetica, da parte di persone non tenute al segreto". Lo afferma il procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, in un comunicato in cui informa di aver dato "tutti i chiarimenti richiesti dal ministero della giustizia in ordine alle notizie di stampa sul procedimento a carico del sindaco Virginia Raggi".