Roma, 2 gen. (askanews) - Successo di pubblico per la Festa di Roma, la 24 ore di eventi, dalla notte del 31 dicembre alla sera del 1 gennaio, ideata dal Campidoglio per festeggiare l'arrivo del 2017. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le vie centrali della Capitale, in occasione della notte di Capodanno e del primo dell'anno. Al Circo Massimo 40mila persone hanno partecipato allo spettacolo per il countdown, mentre 250mila hanno preso parte alle iniziative lungo il Tevere e sui ponti della Capitale, assistendo alle performance che hanno visto il coinvolgimento di oltre 500 artisti e 12 istituzioni. In 42mila hanno visitato l'area archeologica dei Fori Imperiali, i Musei Capitolini e gli altri musei civici.

"Un ringraziamento per il loro prezioso operato alle forze dell'ordine e alla Polizia locale di Roma Capitale, che hanno garantito la sicurezza, consentendo a cittadini e turisti di poter assistere in un'atmosfera serena agli eventi in programma", ha sottolineato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

