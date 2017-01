Roma, 7 gen. (askanews) - "Dove c'è arte c'è bellezza. E da oggi la street art sbarca a San Giovanni colorando la stazione metro A. Questa mattina ero lì con Tina Loiodice, la street artist al lavoro per realizzare il murales 'Lo sguardo' sui pannelli dell'area di cantiere della stazione metro C". Lo annuncia sul suo porfilo Facebook l'assessore capitolino, Linda Meleo che spiega: "Vogliamo così dire basta ai muri grigi, spesso imbrattati con scritte, tag e adesivi. Una volta che nell'autunno di quest'anno la nuova fermata della metro C sarà aperta l'opera sarà ricollocata".

"Con noi stamattina - aggiunge - c'erano anche i volontari di Retake Roma che hanno sfidato il freddo per pulire e riqualificare le aree di accesso della stazione San Giovanni: ad esempio hanno ritinteggiato di blu i corrimano. Il loro aiuto è prezioso. Crediamo sia fondamentale che l'amministrazione sia supportata dalla parte attiva della cittadinanza. Iniziative come queste fanno bene ai romani e alla città. Oggi protagonisti sono i cittadini che volontariamente stanno contribuendo affinché la città sia più bella".