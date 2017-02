Roma, 3 feb. (askanews) - "A seguito della richiesta urgente di convocazione dell'Assemblea Capitolina, comunicata quest'oggi al Presidente De Vito dai gruppi del Partito Democratico, della Lista Civica Roma torna Roma, della Lista Marchini e di Sinistra per Roma, è stata convocata per lunedì 6 febbraio p.v. alle 13,30 presso la sala delle Bandiere in Campidoglio la conferenza dei Presidenti di gruppo". Così in una nota l'ufficio stampa del gruppo del PD capitolino.