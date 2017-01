Roma, 10 gen. (askanews) - Incontro in Campidoglio tra la sindaca di Roma Virginia Raggi, l'As Roma e i proponenti del progetto del nuovo stadio della squadra della capitale, in vista della Conferenza dei servizi del 12 gennaio, convocata per il 12 Gennaio. All'incontro erano presenti, oltre alla sindaca, il vicesindaco Luca Bergamo, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, il dg della Roma, Luca Baldissoni, e il costruttore Luca Parnasi mentre non hanno partecipato l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, impegnato in un incontro con gli occupanti del centro sociale Alexis appena sgomberato, e l'assessore allo Sport Daniele Frongia, che partecipava alle precedenti riunioni rappresentando Raggi in veste di vicesindaco. Concordata la linea ieri sera con i consiglieri M5S nel vertice di maggioranza in Campidoglio, oggi la sindaca ha condiviso con con la squadra le richieste dell'amministrazione capitolina che si riassumono in una netta sforbiciata di circa il 20% alle cubature e in un ridimensionamento delle torri che sovrastano nel progetto il nuovo anfiteatro. "Si sta accelerando. I tecnici sono al lavoro per valutare i miglioramenti al progetto nel rispetto dei tempi previsti dalla conferenza dei servizi" spiegano fonti del Campidoglio. "Continuiamo a lavorare, e ora cerchiamo di definire quelli che sono i miglioramenti richiesti al progetto da parte dell'amministrazione nei tempi che si stringono della Conferenza di servizi che intendiamo tutti rispettare", ha spiegato il dg della Roma, Mauro Baldissoni, al termine dell'incontro. Rispetto alla riduzione delle cubature, essa "fa parte di una valutazione complessiva che stiamo portando avanti già da tempo col Comune per vedere, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e dei tempi della Conferenza, cosa si può migliorare anche in riduzione", ha aggiunto Baldissoni.