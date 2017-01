Roma, 31 gen. (askanews) - E' un modello 45, un fascicolo senza ipotesi di reato od indagati quello avviato dagli inquirenti della Procura di Roma in merito al presunto dossier contro l'esponente M5s Marcello De Vito, così come riportato oggi da alcuni quotidiani. Gli inquirenti della Procura di Roma per tutto il giorno sono stati impegnati nel chiuso delle loro stanze e non hanno voluto riferire ai cronisti quanto riportato rispetto alle audizioni che sarebbero state fatte, a cominciare dallo stesso De Vito.