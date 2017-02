Roma, 18 feb. (askanews) - Prosegue l'azione della Giunta Capitolina per la ridefinizione complessiva delle politiche abitative sul territorio romano. Lo scrivono su Facebook l'assessore al Bilancio del comune di Roma Andrea Mazzillo e l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre.

Il primo passo è stato rappresentato dalla delibera sui Caat (i cosiddetti 'residence'), che prevede il reinserimento nelle graduatorie Erp per chi possiede i relativi requisiti; la riapertura dei termini, fino al 20 marzo, per la presentazione delle richieste per il 'Buono Casa'; la redazione entro il 30 giugno di un Piano generale per l'emergenza abitativa, per l'accoglienza di soggetti in condizioni di fragilità sociale come minorenni, disabili e anziani.

Inoltre, continua la nostra interlocuzione costante con la Regione Lazio per l'individuazione di un percorso attuativo che porti a dare risposte concrete all'emergenza casa, anche sulla base degli strumenti predisposti e delle risorse stanziate a livello regionale.

Insieme stiamo dedicando molta attenzione all'ascolto delle diverse realtà e associazioni operanti in questo ambito, al fine di adottare iniziative che possano avere un impatto concreto sulla molteplicità di situazioni che caratterizzano l'emergenza abitativa a Roma e che si trascinano da anni: la linea dell'amministrazione è quella di trovare soluzioni strutturali e di affrontare le singole situazioni di criticità, garantendo in particolare i diritti dei più fragili. Mentre, da un punto di vista tecnico-amministrativo, continuano gli approfondimenti per il progressivo superamento della cosiddetta 'delibera Tronca'.

Siamo dunque fortemente impegnati in un lavoro complesso di regolamentazione di tutto il settore delle politiche abitative, abbandonato per decenni da una politica irresponsabile che ha solo favorito il diffondersi di fenomeni di illegalità. Noi andremo avanti su una strada diversa, confrontandoci con i cittadini con l'obiettivo di riconoscere diritti e bisogni dei più deboli.