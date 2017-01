Napoli, 25 gen. (askanews) - I pentastellati son convinti che questo modo di procedere sia "folle" e hanno chiesto ai commissari "di rafforzare la loro azione di controllo sulle modalità di attuazione del piano, di rivedere queste chiusure scellerate e di predisporre un cronoprogramma delle aperture e delle chiusure: nessun ospedale va chiuso o depotenziato se prima non si è garantita l'attivazione delle nuove strutture previste". "Questa proposta di buon senso - sottolinea Ciarambino - era già contenuta in un nostro emendamento alla legge di stabilità, che De Luca e la sua maggioranza hanno bocciato". Quanto alle situazioni di molti pronto soccorso intasati da massicce affluenze, la capogruppo ha chiesto ai commissari "di potenziare la rete dell'emergenza-urgenza; la prima cosa da fare è aprire i pronto soccorso nei Policlinici universitari". "Ci aspettiamo che i commissari si assumano questa responsabilità. E che accolgano anche la proposta di riaprire il pronto soccorso dell'ospedale di Pollena Trocchia, visto che quello di Nola da solo è evidentemente inadeguato per una popolazione di 600mila abitanti". L'incontro sarà aggiornato alla prossima settimana".