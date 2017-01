Roma, 14 gen. (askanews) - Ora sarà importante il confronto di merito concordato con il ministro Fedeli all'atto del suo insediamento, contemporaneamente al lavoro nelle commissioni. Ci auguriamo che i tempi stretti non producano gli stessi guasti della 107 ed impediscano buoni risultati per la scuola". E' questo il commento di Pino Turi, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri di oggi delle deleghe sulla scuola.

Appare positivo - aggiunge Turi - che le deleghe siano tutte inserite in un percorso organico e di sistema che scongiura il pericolo paventato di stralcio di alcune di esse che più interessavano al MEF per i risparmi, piuttosto che per definire riforme positive per il personale e per la scuola in generale.

Impraticabile la via della proroga, il Governo ha scelto di approvare uno schema leggero che affida alle commissioni il compito di mettere a punto i testi legislativi di riferimento. Una strada - commenta Turi - che non ci trova pregiudizialmente contrari, perché ciò che più ci interessa non è 'come', ma cosa sarà scritto nelle deleghe. E' una scelta che valuteremo sulla base del merito e del risultato finale. (Segue)