Roma, 14 gen. (askanews) - "Le norme sul 'sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni' concorrono con le misure a sostegno della famiglia che abbiamo introdotto con la legge di bilancio (Premio 'Mamma domani', 'Buono nido', 'Voucher Babysitter', 'Fondo credito nuovi nati') a realizzare una politica organica per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, elemento importantissimo per sostenere la natalità". Lo afferma il ministro dell'istruzione, Enrico Costa

"Il provvedimento introduce infatti, tra l'altro, servizi innovativi e flessibili (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e poli per l'infanzia, oltre a porre l'obiettivo ambizioso del 33% dei bimbi sotto i tre anni che frequentano i nidi (oggi siamo poco al di sopra del 20%). Sono tutti elementi complementari alle misure per la famiglia introdotte dalla legge di bilancio e si inseriscono in una strategia complessiva di sostegno ai nuclei familiari che questo Governo porta avanti con profonda convinzione e coerenza".