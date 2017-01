Brunetta: proroga commissariamento Municipio Ostia non positiva

Il capogruppo Fi: limbo democrazia non può durare per troppo tempo

Roma, 2 gen. (askanews) - "La decisione del governo di prorogare per altri sei mesi il commissariamento del X Municipio di Roma non è una buona notizia. I cittadini hanno il diritto a scegliere, quanto prima, i loro nuovi rappresentanti nelle Istituzioni locali". Lo afferma, in una nota, Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Il limbo della democrazia - aggiunge il capogruppo Fi- non è mai una condizione che può durare per troppo tempo, è indispensabile ridare la parola agli elettori. Ed è inoltre singolare che le massime cariche istituzionali della città di Roma non abbiano rimarcato in alcun modo questa discrasia, avallando implicitamente la scelta del governo".