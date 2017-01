Roma, 12 gen. (askanews) - "A quattro giorni dalla ripresa delle lezioni dopo le feste natalizie diversi istituti romani, dai nidi ai licei, sono ancora chiusi a causa delle aule gelate o per la mancanza di acqua. È vero che le temperature di questo inverno sono rigide, ma faccio presente alla sindaca Raggi che Roma non è la Capitale della Siberia ma dell'Italia. Mi chiedo come sia possibile giustificare e far vivere alle famiglie romane questi disagi e non intervenire tempestivamente per ripristinare il normale svolgimento delle lezioni. Alla faccia del piano scuole calde"- Lo ha affermato in una dichiarazione il capogruppo Forza Italia al Comune di Roma Davide Bordoni