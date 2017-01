Roma, 30 gen. (askanews) - Netta bocciatura del Codacons alla possibilità, a Roma, di un bonus per i vigili legato alle multe inflitte agli automobilisti. "Siamo pronti ad attivare le dovute azioni legali contro una misura palesemente inaccettabile - afferma il presidente Carlo Rienzi -. È di tutta evidenza come i vigili urbani di Roma non siano idonei ad elevare multe sotto l'incentivo di soldi da incassare, anche perché in passato si sono registrati nella capitale troppi casi di corruzione, e non ci pare che fino ad oggi la Polizia Municipale abbia fatto molto per far rispettare il codice della strada, come dimostra la situazione di caos sul fronte di parcheggi e rispetto dei divieti in città". Per il Codacons "tuttavia è necessario trovare un sistema valido per punire gli automobilisti scorretti e maleducati che parcheggiano dappertutto consapevoli di rimanere impuniti - prosegue Rienzi - ma di sicuro i bonus ai vigili non sono la strada da seguire per migliorare la viabilità a Roma. Per tale motivo il Codacons è pronto alla guerra legale contro qualsiasi provvedimento in tal senso".