Non ci sono novità, tanti argomenti in discussione

Roma, 23 feb. (askanews) - "Non ci sono novità rispetto a quello che già sapete": lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato del Movimento Cinque Stelle, uno dei responsabili dei rapporti con gli enti locali e in particolare con l'amministrazioene capitolina, entrando nell'hotel romano che ospita Beppe Grillo.

A chi gli chiedeva come mai le questioni relative alla giunta Raggi impegnassero il leader del Movimento Cinque Stelle da quattro giorni, Bonafede ha replicato: "Non sono quattro giorni di Grillo a Roma... sindaco e giunta stanno portando avanti una tematica molto importante e delicata come lo stadio; Grillo con la giunta e con i consiglieri ha parlato anche di tanti altri argomenti".