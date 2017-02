Ma per ora non cambia nulla

Roma, 22 feb. (askanews) - L'annullamento della delibera sullo stadio della Roma "è un'ipotesi in campo. È stata avviata semplicemente una procedura in via cautelativa per vedere possibili soluzioni". Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Bonafede arrivando all'hotel forum insieme a Riccardo Fraccaro per incontrare Beppe Grillo.

"Al momento non cambia nulla. La sindaca Raggi ha a cuore l'interesse del Comune". Quindi Bonafede fa sapere: "Stiamo vagliando tutti gli altri progetti per il Comune di Roma".