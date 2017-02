Usano la capitale come terreno per loro faide, omertà non onestà

Roma, 18 feb. (askanews) - "I 5 stelle hanno tradito i romani e Roma, consegnando la città a comitati d'affari. Grillo, Di Maio e Raggi sapevano. E con l'appoggio del loro giornale di riferimento disegnavano Raffele Marra, poi arrestato, come uomo integerrimo". Lo dice Lorenza Bonaccorsi, parlamentare del Pd, aggiungendo: "Sapevano dell'avviso di garanzia alla Muraro e hanno mentito. Altro che onestà: omertà, omertà. I 5 stelle stanno usando la capitale come terreno per le loro faide interne. Il risultato lo stiamo vedendo in questi mesi: un disastro".