Firenze, 2 gen. (askanews) - L'artificiere ferito a Firenze da un ordigno, piazzato nei pressi di una libreria riconducibile a Casapound, "è ricoverato nella terapia intensiva del CTO dell'Ospedale di Careggi, le condizioni sono stabili ed è sedato come normalmente avviene a seguito di interventi chirurgici". Lo comunica l'azienda ospedaliera. "La prognosi rimane riservata per il completamento delle attività diagnostiche successive agli interventi eseguiti e al relativo percorso assistenziale. Ieri è stato operato per gravi lesioni da scoppio alla mano sinistra e all'occhio destro per il quale non è ancora possibile valutare una eventuale funzionalità".