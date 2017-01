Roma, 27 gen. (askanews) - "L'equilibrio di bilancio di Roma Capitale è garantito e non c'è alcun rischio per la tenuta dei conti. Anzi il bilancio di previsione 2017-2019, che verrà presto approvato in Assemblea Capitolina, servirà proprio a rafforzare la sostenibilità finanziaria del Comune e ad affrontare finalmente le criticità ereditate dal passato". È quanto dichiara l'assessore al Bilancio e Patrimonio di Roma Capitale, Andrea Mazzillo.

"Il progetto di bilancio ha già ottenuto il parere favorevole dell'Oref, l'Organo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio, il cui ruolo si esaurisce in quella sede - sottolinea Mazzillo - mentre ogni altra considerazione attiene alle scelte politiche: le stesse che ci hanno indotto a predisporre un bilancio che investe sul sociale, sui territori, su trasporti, sulla manutenzione urbana e sulle infrastrutture necessarie alla città".

"Quanto emerso oggi durante l'audizione in Assemblea Capitolina dell'Oref appare poco coerente - continua l'assessore - con quanto sancito nel parere favorevole fornito dagli stessi revisori lo scorso 23 gennaio: dove hanno rilevato il rispetto degli equilibri finanziari previsti dagli stringenti vincoli normativi per gli enti locali, 'la coerenza interna e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio', come si legge nello stesso documento, e 'il mantenimento del pareggio di bilancio nel rispetto del piano di riequilibrio di Roma Capitale'. Il parere dell'Oref contiene poi una serie di altre osservazioni che, per quanto rappresentino lo strascico della malagestione delle precedenti amministrazioni, sono oggetto di specifici interventi da parte della giunta Raggi come ampiamente illustrato nel Dup vagliato positivamente dagli stessi revisori".

"Non c'è pertanto alcun allarme, siamo sicuri di essere sulla strada giusta e presto daremo il via libera a un bilancio che farà ripartire Roma", conclude Mazzillo.