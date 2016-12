Roma, 29 dic. (askanews) - "Annuncio al Consiglio che abbiamo ottenuto la fine della stagione delle deroghe: il 2017 sarà il primo anno dopo 10 anni di commissariamento nel quale le assunzioni di sanità supereranno le cessazioni dell'anno prima". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo in aula alla Pisana dove è in corso la seduta dedicata al Bilancio 2017. "Nel 2016 le cessazioni sono state 1524, noi vogliamo assumere dentro gli equilibri di bilancio 1941 persone nel 2017 perché la sanità ne ha bisogno. Si ritardano di qualche mese gli equilibri, pur rimanendo sotto il 5%? E' una scelta politica. Così come abbiamo aumentato i trapianti, aumentato lo screening oncologico. Abbiamo lavorato per costruire un equilibrio tra le due 'gambe', ridurre la spesa e ricostruire un sistema. Questo è il tema. Abbiamo aperto nuovi servizi. Saranno poche le Case della salute? Saranno poche, ma intanto ci sono e funzionano. Ecco la fase che si sta aprendo, e penso sia una fase positiva. Così come la scelta, pur essendo sotto commissariamento, di eliminare l'extra-ticket regionale. Sono venti milioni che faranno parte del disavanzo, avremmo potuto aspettare il 2018 ma era giusto dare dare la sensazione che vogliamo uscire ma uscire vivi" ha aggiunto.