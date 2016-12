Conti Zingaretti in rosso per 30 miliardi

Roma, 27 dic. (askanews) - "Tutto lascia pensare che Zingaretti, se si voterà per le elezioni politiche anticipate, lascerà la guida della regione. Farà bene, perché finora la sua silente amministrazione si è caratterizzata per un inasprimento fiscale senza precedenti. E il Lazio si è indebitato ancora di più. Ormai la Corte dei Conti calcola in trenta miliardi il 'rosso' della casse regionali. Il debito è lievitato grazie al nuovo mutuo trentennale contratto negli scorsi esercizi finanziari proprio da Zingaretti, ansioso di pagare i creditori, ma facendolo pagare ai contribuenti". Così su Il Giornale d'Italia Francesco Storace, segretario nazionale de La Destra e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio ricordando che nel Lazio si pagano le tasse "più alte che altrove. Regione Dazio, potremmo battezzarla. Anche la manovra economica che da oggi arriva nell'aula della Pisana non è esente dalla torchiatura dei cittadini". Per Storace "La riduzione fiscale tanto sbandierata dal centrosinistra sull'Irpef equivale a mezzo euro al giorno pro capite, manco un caffè" mentre "continua ad essere penalizzato lo sviluppo, con le imprese che restano al palo nella vana richiesta di sforbiciare l'Irap".