Roma, 30 dic. (askanews) - "La regione Lazio rischia di scivolare nell'esercizio provvisorio perché i capricci del fronte sinistro della maggioranza zingarettiana (Sel) stanno mettendo a repentaglio l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre. Che è drammaticamente domani. Nemmeno la nottata appena trascorsa ha portato consiglio". Così su Il Giornale d'Italia Francesco Storace, segretario nazionale de La Destra e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. "Il centrodestra ha presentato un emendamento unitario per chiedere la proroga del piano casa vigente (approvato del resto dalla maggioranza di Zingaretti). Questo perché il piano casa scade a gennaio e sarebbe un guaio non avere a disposizione uno strumento urbanistico utile alle imprese e alle famiglie del territorio" scrive Storace spiegando che il centrosinistra, irresponsabile, si è attestato sulla trincea dei tre mesi perché Sel non vuole assolutamente fare nulla. In pratica governa l'estremismo".

(segue)