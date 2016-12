Roma, 30 dic. (askanews) - "Siamo riusciti come opposizione, dopo una lunga e strenua battaglia, ad ottenere una proroga del piano casa di quattro mesi". Così il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Giuseppe Simeone. "Un risultato importante che apre la strada all'impegno, che ci assumiamo sin da ora, di far inserire in modo strutturale nella proposta di legge sulla rigenerazione urbana, che presto sarà discussa in consiglio regionale, l'esperienza positiva del piano casa che si è dimostrato di sostanziale importanza per i territori, i cittadini e le imprese con ricadute fondamentali per le province del Lazio. La nostra richiesta - ha aggiunto Simeone - non nasceva da un capriccio ma dalla ferma volontà di dare voce ad una richiesta chiara avanzata anche dagli ordini professionali".