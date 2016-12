Roma, 31 dic. (askanews) - Con l'approvazione del Bilancio del Lazio "continua il processo di risanamento delle casse regionali e provato a mettere in campo azioni in grado di dare respiro all'economia, all'occupazione e al potere d'acquisto delle famiglie". Così Gino De Paolis, Marta Bonafoni e Daniela Bianchi, capogruppo e consigliere Si-Sel alla Regione Lazio, ricordando nel dettaglio le peculiarità che caratterizzano la manovra, dall'Irpef, alla cancellazione della quota regionale aggiuntiva al ticket sanitario, alla valorizzazione dei territori e del patrimonio artistico-culturale del Lazio, e poi il turismo e i trasporti. Quanto alla proroga del Piano Casa "come è noto - dicono - la nostra forza politica è sempre stata contraria a quella misura di intervento urbanistico su cui abbiamo condotto una battaglia a viso aperto, prima in commissione e poi in aula con il nostro voto contrario a tutti gli emendamenti che proponevano lo spostamento in avanti della scadenza del provvedimento. Abbiamo ottenuto l'impegno, assunto dallo stesso presidente Zingaretti, di portare in aula già a gennaio una legge sulla rigenerazione urbana".