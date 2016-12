Roma, 29 dic. (askanews) - "La legge di stabilità e il bilancio di previsione sono solo fuffa, provvedimenti senza alcuna sostanza, che per forza di cose avranno bisogno nei prossimi mesi di ulteriori interventi attraverso dei 'collegati' per singoli settori di competenza, in primis la sanità." Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del Gruppo Misto Pietro Sbardella durante i lavori del consiglio regionale. "Ci troviamo di fronte a due testi asciutti e piatti che, dietro alle fredde parole e diciture presenti al loro interno, nulla dicono delle reali scelte politiche che la maggioranza intende portare avanti. E anche il tanto sbandierato abbassamento dell'Irpef, di cui Zingaretti si vanta, è stato smascherato dai suoi stessi assessori. Si taglia l'Irpef, perché si tagliano le risorse ai servizi sociali, alla cultura e alla raccolta differenziata: un vero e proprio inganno a danno dei cittadini della nostra regione".