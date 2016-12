Roma, 31 dic. (askanews) - "Abbiamo vinto la battaglia per la proroga del Piano Casa, una battaglia politica che il centrodestra alla Regione Lazio ha portato avanti in modo compatto e con grande forza. La manovra finanziaria targata Zingaretti, anche per il 2017, non risolve alcun problema serio dei cittadini e delle imprese del Lazio: con la proroga del Piano Casa possiamo essere fieri di aver risposto alle esigenze avanzate da cittadini, artigiani, piccole aziende e comuni del nostro territorio". Così il consigliere regionale del Lazio, Daniele Sabatini, dopo l'approvazione del bilancio. "Insieme ai consiglieri Di Paolo, Malcotti, Cangemi e De Lillo - aggiunge - abbiamo centrato obiettivi importanti obiettivi che rivendichiamo con soddisfazione tra cui l'istituzione della commissione specifica sul terremoto, l'abolizione dell'inutile tassa di concessione sulle agenzie di viaggio del Lazio, i fondi per i territori colpiti dalla tromba d'aria di novembre. Siamo riusciti a migliorare una manovra che, anche quest'anno, è arrivata in Consiglio regionale, in ritardo e senza alcuna visione strategica per lo sviluppo del Lazio".