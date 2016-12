In apertura dei lavori del Consiglio regionale

Roma, 29 dic. (askanews) - Un minuto di silenzio in apertura dei lavori del Consiglio regionale del Lazio per ricordare le vittime del crollo avvenuto ieri ad Acilia. Il presidente Daniele Leodori ha così dato il via alla seduta dedicata alla discussione del Bilancio 2017.