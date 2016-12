Roma, 31 dic. (askanews) - "E' con enorme soddisfazione che possiamo annunciare pubblicamente l'abolizione della tassa di rilascio e rinnovo licenza per le agenzie di viaggi della Regione Lazio. Questo successo è la giusta conclusione di una battaglia che portiamo avanti da anni, una vittoria importante della Fiavet Lazio per tutta la categoria". Così Ernesto Mazzi, Presidente Fiavet Lazio, ricordando che nella notte con l'approvazione del Bilancio, il Consiglio Regionale del Lazio ha abrogato "il Titolo III della Tabella A allegata alla Legge Finanziaria Regionale, cancellando così l'obbligo per tutte le agenzie di viaggi di versare la tassa entro la fine di gennaio". Mazzi nel ringraziare il consigliere regionale Luca Malcotti che "dall'estate scorsa si è fatto portavoce delle nostre istanze" e il consigliere Michele Baldi "sempre sensibile alle difficoltà del nostro settore", ha auspicato che "questo sia solo il primo intervento della Regione a tutela degli interessi e della sopravvivenza del nostro comparto" ha concluso ricordando le difficoltà che il settore attraversa.