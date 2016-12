Roma, 31 dic. (askanews) - "Nel vuoto pneumatico della manovra finanziaria presentata dalla Giunta Zingaretti siamo riusciti ad ottenere importanti aiuti per i lavoratori. Ci siamo battuti per introdurre nel bilancio 2017 un piano di perequazione per il riconoscimento degli inquadramenti del personale di LazioCrea e del personale di Astral-Cotral Patrimonio garantendo la tutela di diritti a lavoratori che non possono essere considerati di serie B". A sottolinearlo dopo il via libera al bilancio il consigliere regionale del Lazio, Luca Malcotti (Lavoro e Territorio). "Grazie al nostro impegno sono state introdotte anche norme per gli stanziamenti per la bonifica della discarica di Cupinoro e per la chiusura della discarica di Colle Fagiolara, a Colleferro ed è stata finalmente cancellata la tassa di concessione regionale per le Agenzie di viaggi del Lazio che fino ad oggi sono state penalizzate rispetto a quelle di altre regioni. Abbiamo mantenuto gli impegni presi con i cittadini e imprese".