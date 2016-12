Roma, 30 dic. (askanews) - Al via alla Pisana la seduta n. 69 del Consiglio regionale del Lazio dedicata alla discussione della Manovra 2017. I lavori, interrotti dopo le 3 della notte appena trascorsa, sono ripresi questa mattina. Sul tavolo dei consiglieri regionali la Stabilità e il bilancio previsionale con l'assessore al Bilancio Alessandra Sartore. Critico il giudizio del Movimento 5 Stelle che ha criticato l'andamento dei lavori che con la consigliera Valentina Corrado non lascia spazio a dubbi: "Non potete tenere in ostaggio l'Aula" ha detto. "Facciamo nostri tutti gli emendamenti ritirati del centrodestra, tutti diventano in carico al gruppo consiliare dei 5 stelle" ha detto il consigliere Devid Porrello, definendo il centrodestra 'sbracato'.

