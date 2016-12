Roma, 29 dic. (askanews) - "Due questioni critiche sono Fiera di Roma, di cui aspettiamo ancora l'illustrazione del piano industriale, sconosciuto a quanto pare persino all'assessore Fabiani, e Lazio Ambiente, su cui aspettiamo risposte dalla Giunta da oltre un mese, nonostante le gravi anomalie denunciate". Così il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio), nel corso del suo intervento in Aula alla Pisana, dove è in discussione il Bilancio 2017. "La discussione della finanziaria in commissione bilancio ha fatto emergere l'inadeguatezza di molti assessori, di cui Zingaretti dovrebbe scusarsi con i cittadini del Lazio, e diversi aspetti da chiarire, a cominciare da quali siano le coperture economiche relative alla riduzione dell'Irpef passando per la clamorosa assenza, sia nel Defr che nella finanziaria, del tema sanità: non c'è una riga sull'azzeramento del deficit e l'uscita dal commissariamento" ha aggiunto.