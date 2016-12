Roma, 27 dic. (askanews) - "Il Comitato è stato impossibilitato a esprimere il parere, per la mancata trasmissione o, meglio, tardiva (solo quindici giorni fa) della corposa mole di allegati che compongono il rendiconto". Lo ha riferito all'Aula la presidente del Corecoco, Valentina Corrado, consigliera regionale del Lazio per il M5s.

"Il Comitato ha rilevato - ha detto - l'assenza di specifiche indicazioni programmatiche della Regione Lazio per i propri enti strumentali. Mancano anche agli enti le indicazioni degli stanziamenti finanziari e trasferimenti economici per gli esercizi che programmano con il bilancio. Pertanto, tutti gli enti hanno basato i bilanci previsionali sui trasferimenti fatti dalla Regione negli esercizi pregressi per le spese di funzionamento. Tale circostanza - ha concluso Corrado - risulta grave in quanto non consente all'ente dipendente di programmare efficacemente le attività, minando l'equilibrio finanziario e la capacità di impegnare risorse".