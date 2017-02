Roma, 2 feb. (askanews) - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori, ha approvato 36 dei 108 ordini del giorno collegati alla legge di stabilità regionale e al bilancio 2017, approvati lo scorso 30 dicembre, che dettano istruzioni alla Giunta nei campi più disparati. Due gli ordini del giorno sulla direttiva Bolkenstein. Il primo, a firma di Fabio Bellini (Pd) e Daniele Fichera (Psi per Zingaretti), impegna il presidente Zingaretti e la Giunta "a promuovere verso il governo nazionale, la necessità di una ulteriore proroga dei termini per l'applicazione della Direttiva europea Bolkenstein per ulteriori tre anni (fino al 2020), al fine di risolvere le criticità rilevate dall'Anci, dall'Agcm, dal Mise, dalle associazioni di categoria e dagli operatori". Con il secondo ordine del giorno, del Movimento 5 stelle, oltre alla proroga delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche fino all'anno 2020, si chiede un'azione presso il governo, per escludere tout court il commercio ambulante dalla direttiva Bolkenstein. (segue)