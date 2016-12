Roma, 27 dic. (askanews) - Il Consiglio regionale del Lazio con 30 sì e 17 no, ha approvato poco fa la proposta di legge 356 del 2016 ovvero il "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2015". Si tratta di un documento che ripercorre gli interventi che nel 2015 hanno avuto impatto sui conti regionali: la legge di stabilità, le leggi sulla soppressione di enti come l'Ardis e l'Agenzia dei Trapianti, le anticipazioni di cassa del ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei debiti commerciali pregressi, gli interventi di recupero fiscale (la tassa auto, i ticket sanitari) e sull'addizionale Irpef, le cessioni di spazi finanziari agli enti locali per il pagamento dei loro debiti, la razionalizzazione delle sedi della regione Lazio con la riduzione dei canoni di locazione, passati da 19 milioni annui a 13.