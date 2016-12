Roma, 28 dic. (askanews) - Con il via libera arrivato in serata al Documento di economia e finanza regionale (Defr) il Consiglio regionale del Lazio ha licenziato un documento che porterà meno Irpef ed eliminerà il ticket regionale. Il Defr infatti illustra gli interventi della manovra 2017, a cominciare da quelli che interessano le tasche dei cittadini: la riduzione della maggiorazione dell'addizionale regionale dell'Irpef per i redditi superiori ai 35 mila euro e la conferma, per il biennio 2017-2018 dell'esenzione dell'addizionale Irpef per i soggetti con reddito inferiore a 35 mila euro oltre alle esenzioni previste per il 2016 per alcune tipologie di contribuenti; l'eliminazione del ticket regionale sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale a partire dal 1 gennaio 2017.

