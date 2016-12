Roma, 30 dic. (askanews) - "La proroga al piano casa ottenuta nella manovra finanziaria si deve al fronte compatto del centrodestra che fin dall'inizio della discussione sul bilancio ha presentato diversi emendamenti in tal senso. Avevamo chiesto una proroga più lunga per dare tempo alla maggioranza di predisporre un testo sulla rigenerazione urbana. Adesso vedremo se riusciranno nei prossimi cinque mesi a fare quello che non hanno fatto in due anni". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo regionali Pietro Sbardella (Gruppo Misto), Giancarlo Righini (FdI), Daniele Sabatini (CI), Antonello Aurigemma (FI), Francesco Storace (La Destra).