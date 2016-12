Roma, 30 dic. (askanews) - "Stefano Fassina stia sereno perché la Regione Lazio ha prorogato il Piano Casa per soli 4 mesi. Una proroga tecnica che ci servirà per varare quanto prima una legge sulla rigenerazione urbana, che arriverà in Consiglio già da gennaio". Così Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio di Si-Sel rispondendo a Stefano Fassina che aveva auspicato "una ferma contrarietà della maggioranza" della Pisana alla proroga del Piano Casa. "Fassina, che ha seduto, in qualità di viceministro all'economia, al tavolo del Cipe proprio quando è arrivato il via libera definito per la Roma-Latina, e vista l'affinità emersa con il Movimento 5 stelle, eserciti il ruolo che gli compete, pur nella fatica del doppio incarico di deputato e consigliere comunale, vigilando affinché la legge regionale in questi mesi venga applicata correttamente" ha aggiunto Bonafoni.