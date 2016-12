Roma, 31 dic. (askanews) - "Sono molto soddisfatto per aver ottenuto l'abolizione della tassa regionale a carico delle agenzie di viaggio, un'istanza rappresentata anche dalla Fiavet Lazio. Un impegno che avevo preso e che si è concretizzato, che rappresenta l'ennesima azione concreta, da parte della nostra amministrazione, di rilancio di un settore come quello turistico, vitale per la nostra Regione". Così, in una nota, Michele Baldi, capogruppo della Lista Civica Nicola Zingaretti al Consiglio Regionale del Lazio che, nel ringraziare Nicola Zingaretti "perché è facile parlare e fare demagogia ma è stato lui con la nostra giunta a realizzare tutto questo, a differenza di altre giunte precedenti che tanto hanno promesso e niente hanno fatto", ha ricordato quanto fatto dall'assessore al Bilancio Alessandra Sartore. "E in un bilancio in cui abbassiamo le tasse, estendiamo l'esenzione Irpef, aboliamo il ticket sanitario regionale e tante altre cose come questa importante per il settore turistico, dimostriamo che la buona politica per noi è un fatto, non uno slogan" ha concluso.