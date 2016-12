Roma, 29 dic. (askanews) - "Noi ci auguriamo che ci sia spazio non tanto per una concertazione ma, visto che il bilancio è il documento più importante di qualsiasi amministrazione, che possa essere quel documento che sia in grado di dare risposte alle tante problematiche che riguardano la sanità, i trasporti, le infrastrutture, i servizi sociali, cui purtroppo tanti cittadini della nostra regione sono coinvolti direttamente in prima persona". Così il capogruppo di Forza Italia della Regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma, a margine della seduta alla Pisana. "Oggi, lo vediamo dalle cronache dei giornali, c'è il caos dei pronto soccorso che puntualmente si verifica ogni anno. Sul settore trasporti la riorganizzazione del nuovo piano sia di Cotral che di Rfi ha portato problemi enormi alle centinaia di migliaia di pendolari che ogni giorno si recano a Roma" ha concluso.