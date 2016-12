Roma, 29 dic. (askanews) - "Per l'ennesima volta i vincitori del bando per le nuove farmacie sono tornati a manifestare poichè, nonostante la sentenza favorevole del Consiglio di Stato, il direttore regionale del dipartimento salute continua a non rispondere e a non adempiere alle proprie responsabilità". Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma.

"Di fatto, i lavori sul bilancio in consiglio sono bloccati perché avevo chiesto, di fronte all'immobilismo che dura da mesi su questa vicenda, di riprendere la seduta solo dopo una risposta positiva nei confronti dei farmacisti, che da troppi mesi vivono in balia della regione. Un atteggiamento, quello del dirigente regionale, che denota una grave mancanza di rispetto, in primis verso i lavoratori, decisamente inaccettabile" ha concluso.