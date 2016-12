Roma, 27 dic. (askanews) - "Più volte il presidente Zingaretti ha sottolineato l'importanza del rispetto istituzionale. Certo, come sempre accade con questa amministrazione, le parole si scontrano con l'amara realtà. Oggi è iniziato il dibattito sul bilancio e Zingaretti si è limitato ad una semplice comparsata di pochi minuti in aula, per poi uscire". Così il Capogruppo di Forza italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma.

"Nel frattempo in consiglio abbiamo parlato anche di alcuni aspetti delicati, come i rilievi posti dalla Corte dei Conti, che nelle scorse settimane ha evidenziato alcune criticità, anche per quanto concerne la sanità. Il presidente della regione Zingaretti, nonché commissario ad acta per la sanità, dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio e ad affrontare con giusta determinazione le tante problematiche esistenti, che non è stato minimamente in grado di contrastare in questi anni. L'atto di presenza solo per qualche istante, per poi scomparire, davvero non serve e nulla e a nessuno. Anzi, rappresenta una vera mancanza di rispetto", conclude Aurigemma.